خلال 48 ساعة.. 4 كوارث مسأوية شهدها العالم

شهد العالم خلال 48 ساعة الماضية العديد من الكوارث المأساوية، التي حصدت معها الأرواح، وسادت حالة من الحزن على الشعوب بأكملها، فبدأت بانفجار ببيروت وصولا إلى كوريا الشمالية.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الاحداث التي شهدها خلال 48 ساعة الماضي





لبنان:





شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء انفجار شديد في مرفأ بيروت، مما أدى إلى مقتل المئات من الضحايا وإصابة اخرين، بالإضافة الي وقوع خسائر اقتصادية هائلة.





وقد كشفت المصادر اللبنانية عن وقوع الحادث بسبب انفجار في مستودع زراعي، يحتوي على كميات هائلة من مادة نيترات الامونيوم.





دولة الإمارات:





وفي إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، شهد سوق شعبي في المنطقة الصناعية الجديدة حريقًا ضخمًا، مساء يوم الأربعاء، وقد أفادت وسائل الإعلام الإماراتية، أن الحريق بسبب وجود مواد لحام يستخدمها عمال الصيانة في السوق، وهو الأمر الذي أدى إلى احتراقه بالكامل نتيجة لوجود مواد سريعة الاشتعال، إضافة إلى وجود مواد بلاستيكية داخل المحلات والفحم.





وقد تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق في زمن قياسي، مشيرا إلى أن 3 مراكز من عجمان شاركت في إطفاء الحريق.





السعودية:





ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن قوات الدفاع المدني بالمملكة استطاعت السيطرة على حريق ضخم اندلع، في سوق الأعلاف بمحافظة حفر الباطن.





وأكدت صحيفة "المرصد" السعودية، أن التحريات الأولية أثبتت تفحم أكثر من 10 شاحنات محملة بالأعلاف، وتباشر الجهات الأمنية والسلطات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث.





كوريا الشمالية:





كشفت مقاطع فيديو مصور من الصين نشرتها صحيفة "ديلي إن كيه"، عن انفجار هائل بمدينة حدودية في كوريا الشمالية، ويرجح أن سبب الحريق هو تسرب غاز أدي الي الانفجار.





وأكدت "ديلي إن كيه" عن مصدر داخل كوريا الشمالية، الأربعاء، قوله إن ما يصل إلى 15 شخصًا لقوا مصرعهم في الانفجار، كما أدي إلى نشوب حريق في منزل في هييسان بمقاطعة يانغانغ.





وقال المصدر للصحيفة: "دمر الانفجار قسمًا كاملًا من منازل هارمونيكا. لم يبق شيء ذو قيمة على الإطلاق داخلها". سقط عشرات الجرحى من جراء الانفجار.











