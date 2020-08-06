رئيس الوفد يشيد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، والذي يتصف بالشفافية والأمانة والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية.





وأكد في بيان اليوم الخميس، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور وطني في إدارة الانتخابات تفعيلًا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 الذي وضع ضمانات غير مسبوقة تضاهي أكثر الضمانات في الدول العريقة والديمقراطية، ويضمن أن ما يُدلي به الناخب من رأي في صندوق الانتخابات هو ما سيُعلن عنه في النتيجة النهائية بنزاهة وشفافية.





وقال رئيس الوفد: إنه من هذا المنطلق وفي هذا الجو الديمقراطي الذي تشهده انتخابات مجلس الشيوخ، فإن نظام الانتخاب الفردي تختلف فيه الأعداد المطلوبة من محافظة لأخرى فمثلا بعض المحافظات مثل القاهرة مطلوب انتخاب 10 نواب ومحافظات مثل بورسعيد مطلوب انتخاب نائب واحد.





ودعا أبو شقة الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة وسائل الإعلام أن تقوم بتوعية الناخبين باختيار العدد المطلوب دون زيادة أو نقصان إذ أن الزيادة أو النقصان في عدد من يختارهم الناخب يترتب عليه بطلان صوته الانتخابي.





وناشد "أبو شقة" وسائل الإعلام بأن تتضمن برامجها خلال الفترة المقبلة، مادة توعوية لتبصير الناخبين بالعدد المطلوب في كل محافظة وأنه يتعين على الناخب وهو يدلي بصوته أن يتأكد من العدد المطلوب منه انتخابه وينتخب هذا العدد المطلوب دون زيادة أو نقصان وأن أي مخالفة لذلك يترتب عليها بطلان صوته الانتخابي.





كما ناشد رئيس الوفد جميع الناخبين باستعمال حقهم الانتخابي في اختيار نوابهم وممثليهم تحت قبة مجلس الشيوخ، بمشاركة إيجابية قوية تفعيلًا لحقهم والواجب عليهم الإدلاء بأصواتهم وانتخاب من ينوب عنهم.





وأعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين المقبيلن 9 و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة 19 أغسطس.





وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.





وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي:





1- تعقيم جميع اللجان مرة قبل الاقتراع وأثناء الراحة وبعد الاقتراع وكذلك في اليوم الثاني.

2- ‏فرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين في الانتخابات.

3- تكليف موظفًا مختصًّا لمراعاة المسافات بين الناخبين وتنظيمها والكشف عن هوية الناخب.

4- ‏أوجبت الهيئة الوطنية على وجود سيارة إسعاف أمام اللجان.

5- ‏ إلزام كل مرشح بممارسة دعايته على مواقع التواصل الاجتماعي.

6- استخدام مكبرات الصوت في الدعاية وفق الحدود المقررة قانونا وبالتنسيق مع السلطات المحلية.

7- زيادة عدد اللجان الفرعية ضمانًا لخفض عدد الناخبين بمقر اللجان.

8- زيادة عدد القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات فى اللجان الفرعية والعامة.

9- توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة على لجان الدور الأرضى داخل مركز الاقتراع تيسيرا عليهم.















