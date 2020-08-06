كامل أبو علي: "انتظروا ميوزيكال شو قريبًا"

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفني



أصدرت شركة الباتروس للإنتاج الفني بالشراكة مع أي اس كومينيكيشن للإنتاج الإعلامي، بيانا صحفيا، عن أضخم مشروع فني مسرحي استعراضي.

وجاء في البيان: "يسر شركة الباتروس للإنتاج الفني بالشراكة مع شركة أي اس كومينيكيشن للإعلان، أن تعلن عن الإنتهاء من التحضيرات النهائية لأكبر وأضخم مشروع فني مسرحي استعراضي والأول من نوعه في الشرق الأوسط" ميوزيكال شو"، وذلك بعد دراسة دقيقة ومفصلة لهذا الحدث الفريد من نوعه".

وتابع البيان: "يتضمن هذا المشروع الضخم، إنتاج 26 عرض مسرحي استعراضي اسبوعي يقوم ببطولته فرقة مسرحية خاصة بهذه العروض، والتي تتكون من أهم و أبرز نجوم المسرح في مصر والوطن العربي بالاشتراك مع مجموعة شابة من الوجوه الجديدة الواعدة، ويشترك في كل عرض مسرحي جديد ميجا ستار " .

وأكد رجل الأعمال كامل أبو علي، أنه تحمس لهذه الفكرة منذ بدايتها حتى ظهورها على أرض الواقع إيمانا منه بإعادة إحياء المسرح القديم ولكن بتقنيات حديثة وفكر مختلف يناسب عام 2020 وأيضا بإعادة فكرة تكوين فرقة مسرحية محترفة خاصة بهذه العروض واكتشاف مواهب شابة تضيف للوسط الفني" .

وأوضح، أنه سيتم الإعلان عن هذا المشروع الضخم من خلال مؤتمر صحفي كبير في نهاية شهر أغسطس الجاري، لعرض وتوضيح كل خطوات المشروع وأيضا الرد على جميع التساؤلات .

وأعرب رجل الأعمال كامل أبو علي، عن سعادته بتبني هذا المشروع الضخم الذي سوف يعيد للمسرح مجده وأهميته من جديد حبا منه للفن وايمانا منه بالرسالة السامية التي يقدمها إلى المجتمع.

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