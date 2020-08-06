مزيكها".. كليب جديد لأحمد صلاح فرحات وطرحه قريباً

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يستعد الإعلامي أحمد صلاح فرحات، لطرح كليبه الغنائي الجديد "مزيكها"، خلال الأيام المقبلة.



الأغنية يتعاون معه في غناءها أحمد جاد، وهى من تأليف وألحان أحمد هشام جاد.



وتعد هذه الأغنية، التجربة الأولى له في عالم الموسيقى، حيث تم تصوير الكليب في دبي.



يذكر أن، أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج"حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة "النهار".