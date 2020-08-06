الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة المهاجم الفلسطيني

تحرك نادي الزمالك من جديد للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي، لاعب المصري البورسعيدي، بناءا على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وعادت المفاوضات من جديد مع وادي بشكل قوي، وذلك بعدما أوصي كارتيرون على ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي بالقلعة البيضاء.





ويرتبط محمود وادي بالانتقال لصفوف نادي الزمالك هذا الصيف لتعويض الرحيل المرتقب لعمر السعيد وكابونجو كاسونجو لعدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون به.





وتمكن صاحب الـ 25 عامًا بتسجيل هدفين في 13 مباراة بالدوري المصري الممتاز، أمام سموحة والإنتاج الحربي، ونال العديد من البطاقات الصفراء، ووصل عددهم لـ 6 بطاقات.





وسيواجه المصري البورسعيدي اليوم الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من الدوري.



