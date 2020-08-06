الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة المهاجم الفلسطيني

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:12 م
محمود وادي
محمود وادي
غدير أحمد
تحرك نادي الزمالك من جديد للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي، لاعب المصري البورسعيدي، بناءا على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعادت المفاوضات من جديد مع وادي بشكل قوي، وذلك بعدما أوصي كارتيرون على ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي بالقلعة البيضاء.

ويرتبط محمود وادي بالانتقال لصفوف نادي الزمالك هذا الصيف لتعويض الرحيل المرتقب لعمر السعيد وكابونجو كاسونجو لعدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون به.

وتمكن صاحب الـ 25 عامًا بتسجيل هدفين في 13 مباراة بالدوري المصري الممتاز، أمام سموحة والإنتاج الحربي، ونال العديد من البطاقات الصفراء، ووصل عددهم لـ 6 بطاقات.

وسيواجه المصري البورسعيدي اليوم الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من الدوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وادي رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

كارتيرون يبلغ الزمالك بعدم حاجته للجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضا جديدا لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

رينيه فايلر يطالب بعودة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ أقل من ساعتين

حطام الطائرة الخاصة بمطار الجونة بالغردقة (صور)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. إطلاق موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل اختبارات القدرات

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة ينتظر التصريح الطبي للمشاركة أمام نابولي

منذ 37 دقيقة

الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة المهاجم الفلسطيني

منذ 38 دقيقة

حدث مفاجئ تسبب في سقوطها.. تفاصيل جديدة بشأن طائرة الجونة

منذ أقل من ساعة

تشيلسي يقترب من الظهير الطائر لريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد ضم آكي.. مانشستر سيتي يستهدف ضم صفقة نارية

منذ ساعة

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

منذ ساعة

خبير لوائح يكشف مفاجأة عن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

01:45 م

حدث مفاجئ تسبب في سقوطها.. تفاصيل جديدة بشأن طائرة الجونة

01:55 م

لقي مصرعه.. أول صورة لقائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا