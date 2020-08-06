تحرير 4714 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:57 م
المرور
المرور
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن ضبط 4714 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية 1755 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 123 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 15 دراجة نارية مخالفة، و42 مخالفة شروط الترخيص، 1755 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و282 مخالفات السير بدون تراخيص و48 مخالفة موقف عشوائى و12 مخالفات شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وفي سياق آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (841) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (917) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (3337) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) في ضبط (36) قضية متنوعة.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى في ضبط (2) قضية متنوعة.

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