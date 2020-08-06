الذهب يستقر محليا بعد وصوله لأعلى سعر في تاريخه

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6-8-2020 خلال منتصق التعاملات الصباحية عند نفس معدلاتها حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 920 جنيها، يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار الذهب فى السوق العالمية ارتفعت بنحو 42% وفى السوق المحلية ارتفعت بنحو 45.5% منذ بداية العام الجارى حتى الآن.
 
أسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 788.55 جنيه.

عيار 21 : 920 جنيها.

عيار 24 : 1051.40 جنيه.

الجنيه الذهب : 7360 جنيها.

السعر العالمي : 2052 دولار.
 

وارتفعت أسعار الذهب صوب مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس إذ عصفت بيانات أمريكية ضعيفة للوظائف بالدولار وعززت المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي الذي تضرر جراء الجائحة.

ويبعد الذهب في الأسعار الفورية بفارق ضئيل عن أعلى مستوياته على الإطلاق والذي لامسه في الجلسة السابقة، وارتفع 0.6 بالمئة إلى 2051.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2064.60 دولار.

وقال هارشال باروت الباحث الاستشاري المعني بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس ”هناك مخاوف حقيقية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر مع تواصل ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة“.

وأضاف ”تلك المخاوف زادت حاليا، مما يثير شكوكا في أنه أيا كان التعافي الذي شهدناه في الشهرين الماضيين فإنه لن يستمر مما أدى إلى شراء الملاذات الآمنة بصفة عامة، كما أن توقعات التضخم بدأت تنتعش مجددا“.

 

ويحذر صانعو السياسات في البنك المركزي الأمريكي من أن الجائحة ستواصل إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، مع تجاوز حالات الإصابة في البلاد 4.7 مليون.

 

ودفعت التوقعات القاتمة مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين، فيما أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن نمو عدد العاملين في القطاع الخاص بالولايات المتحدة تباطأ بشدة الشهر الماضي.

 

وارتفع الذهب ما يزيد عن 34 بالمئة منذ بداية العام الجاري إذ أنه يُعتبر أصلا يجب أن يحتفظ بقيمته بينما تؤدي الجائحة وطباعة البنوك المركزية لأموال في تآكل قيمة الأصول الأخرى.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 2.5 بالمئة إلى 27.69 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2013.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 973.52 دولار وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2183.52 دولار.


 

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