آخرهم لبنان.. هكذا ساعد الرئيس السيسي بعض الدول في أزماتها

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:43 م
السيسي
السيسي
ياسمين مبروك
لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديم الدعم والمساعدات للدول في أزماتها ومحنتها، حيث سارع بإرسال طائرات محملة شحنات طبية، لإنقاذ لبنان، جراء انفجار مرفأ بيروت، مخلفًا آلاف الجرحى وعشرات الضحايا.

لبنان

فور وقوع انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة العشرات وآلاف الجرحى، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا، بالرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، للتعزية، مؤكدًا تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان، والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنتها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق حيث يجرى حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.

الصين 

لم تكن بيروت أولى الدول التي ساعدها السيسي، بل سبقها تقديم الدعم الكافي للصين، في ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحينها، توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لزيارتها، لتبادل الخبرات في الإجراءات الخاصة بمواجهة الفيروس، وتقديم مساعدات طبية للشعب الصيني، إضافة إلى تسلمها الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية عن سياسات مكافحة كورونا.

إيطاليا

كما وجه الرئيس، القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، لتخفيف العبء عن الأخيرة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.

وضمن الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لروما، جاءت زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إليها، خلال زيارة رسمية تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ليبيا

وفي إطار تقديم الدعم لحل أزمة ليبيا، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إعلان القاهرة"، الذي يشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

أفريقيا

ودائمًا ما يدعم السيسي، القارة السمراء، لتأتي أحدث مبادراته، بشأن علاج مليون أفريقي من "فيروس سي"؛ والتي أعلنها خلال "ملتقى أسوان للشباب العربي والأفريقي".

وكذلك تبني إطلاق مبادرة إسكات البنادق عام 2020، لإنهاء الصراع في إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرفا بيروت انفجار مرفا بيروت انفجار المرفأ السيسي الرئيس السيسي

أخبار تهمك

شهيرة تكشف حقيقة نقل محمود ياسين للمستشفى

منذ ساعتين و 18 دقيقة

إشبيلية يهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 19 ساعة

رسميا.. إطلاق موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل اختبارات القدرات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ يوم

تفاصيل آخر عروض الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يعلن عن الصفقة الرابعة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. وفاة الشخصين المصابين في حادث سقوط طائرة بالغردقة

منذ ساعة

بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

خبير لوائح يكشف مفاجأة عن أزمة نادي القرن

منذ ساعة و نصف

رينيه فايلر يطالب بعودة نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

حطام الطائرة الخاصة بمطار الجونة بالغردقة (صور)

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. تفاصيل تحطم طائرة خاصة بالغردقة (صور)

منذ أقل من ساعتين

"الطيران" تكشف تفاصيلا مهمة بشأن سقوط طائرة في الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يبلغ الزمالك بعدم حاجته للجناح الطائر

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

حطام الطائرة الخاصة بمطار الجونة بالغردقة (صور)

12:04 م

رينيه فايلر يطالب بعودة نجم الأهلي

11:47 ص

عاجل.. وفاة الشخصين المصابين في حادث سقوط طائرة بالغردقة

12:15 م

إشبيلية يهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

12:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا