بعد نمو إيراداتها 15%.. "المصرية للاتصالات" تحدد موعد إعلان نتائجها المالية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن موعد الإعلان عن النتائج المالية المجمعة والمستقلة لها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وفقا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 13 أغسطس الجاري، قبل جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، خلال الربع الأول من عام 2020، إيرادات بلغت 7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، يأتي ذلك النمو نتيجة ارتفاع إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 24% والمدعومة بالزيادة في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت الشركة، نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 18%، وزاد عدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 7% كما زاد عدد مشتركي المحمول بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واستقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قدره 33% مدفوعا بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وبلغ الربح التشغيلي 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بنمو الإيرادات والتي محت أثر الزيادة في مصروف الاهلاك والاستهلاك والبالغ 38% مقارنة بنفس المدة من العام السابق نتيجة لخطة العمل المكثفة الخاصة بتطوير البنية التحتية.



