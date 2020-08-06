التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:41 ص
اسقاط طائرة حوثية
اسقاط طائرة حوثية
وكالات

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، إسقاط طائرة من دون طيار "درون مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أكد أن الميليشيات الحوثية مستمرة بخرق اتفاق ستوكهولم، وخرق وقف إطلاق النار في الحديدة.

 

وفي سياق متصل، قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي: إن "قوات التحالف المشتركة اعترضت وأسقطت عدداً من الطائرات دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية".

 

وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط صباح اليوم، فقد قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الإثنين من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار، والتي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسير".

 

وأوضح أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار يؤكد نهج المليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي ورفضها لكافة المبادرات والتي قدمها التحالف، وكذلك الجهود الأممية من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

 

وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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