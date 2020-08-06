إليسا تعلق على دعم البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أوضحت الفنانة اللبنانية اليسا رأيها في دعم البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".


كتبت إليسا تغريدة جديدة قالت فيها:"أعلن البنك الدولي استعداده لمساعدة لبنان لإعادة إعمار بيروت بعد ما صارت منكوبة."

وتابعت إليسا قائلة:" منتمنى إنو ما يتم إرسال ولا ليرة للسلطة الفاسدة المعودة عالسرقة، والمساعدة تكون مباشرة للمعنيين، لأنو متل ما سرقونا وسرقو أحلامنا رح يرجعو يسرقونا ويتركو بيروت مدمرةاا "

وكانت العاصمة اللبنانية في بيروت قد شهدت مساء يوم الثلاثاء الماضي انفجار ضخم، آثار الرعب في نفوس سكانها، كما أنه آثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب على ذلك عدد كبير من المشاهير معلنين عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانتج عنه من مصابين وشهداء.

وفي سياق آخر، طرحت إليسا منذ أيام قليلة ألبومها الجديد"صاحبة رأي"، واشتمل الألبوم على 18 أغنية، منهم 12 أغنية باللهجة المصرية، والباقي باللهجة اللبنانية وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".


وتعاونت إليسا في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أسامة مصطفى، سامر أبو طالب، هادي شرارة، بهاء الدين محمد، مدين، أحمد عبد السلام، ملاك عادل، شادي نور، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، سهام الشعشاع، محمد رحيم، كميل الخوري، رامي جمال.

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