لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلادها وسط فريق مسرحية "سيد درويش"

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أحتلفت الفنانة لقاء سويدان، أمس الأربعاء بعيد ميلادها، وذلك وسط فريق عمل مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم "سيد درويش"، الذي يشاركها بطولتها الفنان ميدو عادل.





وشاركت لقاء، جمهورها مقطع فيديو جديد من الأحتفال، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت سويدان، على مقطع الفيديو قائلة:"احلي اصحاب وأحلي مفاجأة".





يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثاني" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات ال60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته الفنانة سوسن بدر ولوسي وأحمد بدير.