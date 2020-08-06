فحص طبي لنجم الأهلي لتحديد موقفه من المشاركة أمام إنبي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:40 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
يخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي اليوم على هامش تدريبات الفريق الجماعية، لمعرفة موقفه النهائي من المشاركة في مباراة إنبي، بالدوري العام.

وتعرض أيمن أشرف مدافع الفريق، للإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق أول أمس، وهو ما أثار الغموض حول تواجده بأول مباريات الفريق الرسمية بعد عودة النشاط الرياضي.

ويستأنف الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الحصول على راحة سلبية من تدريبات الأمس، بناءً على تعليمات الجهاز الفني، لعدم تعرض اللاعبين للإصابات والإجهاد.

ومن المنتظر أن يشهد مران اليوم، محاضرة بالفيديو من جانب فايلر، لشرح أهم نقاط القوة والضعف داخل صفوف إنبي، قبل مواجهة الطرفين بالدوري.

ويستضيف الأهلي نظيره إنبي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز.

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