بإجراءات احترازية.. إقامة أول قداس إلهي بكنيسة الأنبا أنطونيوس في قنا (صور)

أقامت كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس بأبوشوشة، شمال نجع حمادي بقنا، القداس إلهي بنسبة حضور 25%.





ويأتي ذلك لأول مرة بعد غلق أبواب الكنائس الذي استمر على قرابة ثلاثة أشهر متواصلة.





وحرصت الكنيسة علي تطبيق الإجراءات الأحترازية والوقائية المشددة التي أقرتها اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.





وشددت الكنيسة علي ضرورة الإلتزام بتعليمات الإجراءات وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كما حرصت علي تعقيم. الكنيسة بين قداس الاول والثاني للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والمعرف بكوفيد ١٩.





وتخلل صلاة القداس الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، برئاسة القس إبرأم جبرة فرج، باقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة.





وأعرب القس إبرأم عن سعادته بعودة فتح أبواب الكنائس وإقامة الصلوات، طالبًا من الله أن يعبر بهذه المحنة عن مصر وشعبها.





كانت إيبارشية نجع حمادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أعلنت استئناف فتح أبواب كنائسها لأول مرة بعد غياب دام أكثر من 3 شهور أمام المصلين وإقامة القداسات والصلوات بدًا من 3 أغسطس الجاري.





وقال الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي: إن قرار فتح أبواب كنائس الايبارشية وعودة الصلوات بها جاء تزامنًا مع قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية.





وشدد " كيرلس" في بيان له، اليوم السبت، على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة طبقًا لقرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، موضحًا أنه سيتم تسجيل بيانات الراغبين في حضور القداسات عن طريق الحجز المٌسبق من خلال كل كنيسة بصورة منفصلة مع ضرورة الأمانة نحو الأخرين.





وأكد أسقف نجع حمادي علي ضرورة عدم ذهاب أي مصلي الي الكنيسة في حالة شعوره بأعراض مرضية مهما كانت درجة الخطورة أو كان مخالطًا لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى لا يتسبب في عدوى الأخرين.





وأضاف الأنبا كيرلس، أنه يستمر العمل بالقرارات المستبقة من قبل المطرانية بشأن صلوات الجنازات والاكاليل والمعموديات، والسماح بالدخول لجميع الكنائس لكل من له تعامل مع الكنيسة في الأمور الإدارية والمالية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.





وفي سياق متصل، أعلنت كنيسة القديسة العذراء مريم بنجع حمادي اقباط المنطقة التابعة لها لسرعة ملئ استمارة حجز القداسات للراغبين في حضور الصلوات، وذلك عن طريق حضور الشخص نفسه لمليء استمارة العضوية بمساعدة خدام لجنة النظام بالكنيسة يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا حتى الساعة الـ 2 ظهرًا، ومن الساعة الـ 4 بعد الظهر وحتى الساعة الـ 7 مساءًا.





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أصدرت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها بيانات رسمية للتضامن مع ضحايا انفجار بيروت، كما تقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتعازي فى ضحايا الانفجار.





وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر بيانا رسميا منذ قليل بخصوص هذا الانفجار وهو كالآتي: نظرا للأحداث الراهنة ببيروت- لبنان، تواصل غبطةُ أبينا البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بغبطة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي بطريرك الموارنة للاطمئنان على البلاد وعلى أبنائها.





وقد عبّر غبطة البطريرك إبراهيم إسحق أسفه على هذا الحادث المؤلم، والذي تسبب في كثير من الضحايا والجرحى، وأّنه مُتّحد معه ومع جميع الشعب في الصلاة، من أجل سلام الله يحل في قلوب جميع المتضررين.





كما تم الاطمئنان على الرعية القبطية بلبنان وراعيها الأب أنطونيوس مقّار، واختتم البيان: نشكر الله أن الجميع بخير وسلام، نسأل الله أن يمنح الشفاء والعزاء للبنان وكل شعبها.





البابا تواضروس يتقدم بالتعازي فى الضحايا:





وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا منذ قليل يتقدم فيه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتعازي فى ضحايا انفجار لبنان ونص البيان على: بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت.



