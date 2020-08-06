كارتيرون يبلغ الزمالك بعدم حاجته للجناح الطائر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:14 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد الصو
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عدم استعادة خدمات نجم الفريق المعار بالموسم الجديد.

وقرر كارتيرون، استمرار أحمد رفعت الفريق لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري، في إعارته أو عرضه للبيع النهائي لعدم الحاجه الفنية.

وأبلغ المدرب الفرنسي، إدارة ناديه بقراره تجاه اللاعب، خاصةً أنه يمتلك عدد من الأسماء القوية في مركزه وهو ما يصعب من مهمة التواجد في التشكيل الأساسي.

ويسعى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في تمديد إعارة اللاعب أو الحصول على خدماته بصفة نهائية، إلا أنه لم يتوصل لأي اتفاقات حتى الآن مع القلعة البيضاء.

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