بدء تلقي طلبات تظلم طلاب الثانوية العامة بالبحيرة (صور)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:09 ص
تلقي الطلبات
تلقي الطلبات
إسلام أمين
بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة اليوم الخميس، تلقى أول طلبات التظلم من طلاب وطالبات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠، بمدرسة عاشور العبد بنين بمدينة دمنهور، وذلك لمدة ١٥ يومًا.

وتوافد طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور علي مقر تقديم التظلمات، لتقديم أوراقهم الخاصة بالمواد الدراسية المتضررين من نتائجها، وسط إجراءات احترازية مشددة من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اجري اتصالا هاتفيا بأوائل الجمهورية في الثانوية العامة من أبناء المحافظة، لتهنئتهم على تفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم. 

وهنأ المحافظ، كلا من الطالب صلاح الدين صبحى موسى كامل ابن قرية امليط بايتاى البارود، من مدرسة عزت النمر الثانوية بنين، الاول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 410 علمي علوم، والطالب، احمد يسرى عبد الحميد النقرتى ابن قرية سرنباى بالمحمودية، من مدرسة المحمودية الثانوية بنين، الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي رياضة. 

وأكد المحافظ خلال اتصاله لهم ولذويهم أنهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة البحيرة يحتذى بها لباقي زملائهم، وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، مشيرا انه سيتم تحديد موعد لتكريمهم بديوان عام المحافظة لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق. 

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020، قد انطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم إتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
بدء تلقي طلبات تظلم طلاب الثانوية العامة بالبحيرة (صور)
بدء تلقي طلبات تظلم طلاب الثانوية العامة بالبحيرة (صور)
بدء تلقي طلبات تظلم طلاب الثانوية العامة بالبحيرة (صور)
بدء تلقي طلبات تظلم طلاب الثانوية العامة بالبحيرة (صور)
بدء تلقي طلبات تظلم طلاب الثانوية العامة بالبحيرة (صور)
بدء تلقي طلبات تظلم طلاب الثانوية العامة بالبحيرة (صور)
بدء تلقي طلبات تظلم طلاب الثانوية العامة بالبحيرة (صور)
بدء تلقي طلبات تظلم طلاب الثانوية العامة بالبحيرة (صور)

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