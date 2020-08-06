طارق العشري ضد الزمالك.. تاريخ "تلميذ جوزيه" أمام الفارس الأبيض (تقرير)

يتجدد اللقاء اليوم الخميس، بين طارق العشري المدير الفني للمصري البورسعيدي وفريق الزمالك، خلال المواجهة النارية التي ستجمع الفريقين في تمام الثامنة مساءًا على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.





وتستأنف منافسات بطولة الدوري الممتاز اليوم الخميس، بعد فترة توقف دامت أكثر من 5 أشهر وتحديدًا منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





ويعد طارق العشري واحد من تلاميذ مدرب الأهلي الأسطوري مانويل جوزيه حيث قضي معه فترة معايشة لمدة أسبوعين في القلعة الحمراء واكتسب منه الكثير من الخبرات والمهارات التدريبية، وتولي قيادة عدة أندية خلال مشواره التدريبي منها حرس الحدود ووادي دجلة وانبي وأهلي طرابلس والهلال السوداني والمصري.





تاريخ مواجهات طارق العشري ضد الزمالك:





ويمتلك مدرب المصري البورسعيدي سجلًا حافلًا بالمواجهات ضد فريق الزمالك، حيث سبق والتقي "العشري" في 20 مباراة مع الفارس الأبيض خلال قيادته لـ3 أندية (حرس الحدود – انبي – وادي دجلة)، فاز في 6 مباريات وخسر 9 مباريات، وحسم التعادل 5 مباريات بينهما.





قاد طارق العشري فريق حرس الحدود في 15 مواجهة سابقة ضد الزمالك (13 بالدوري الممتاز – 2 بكأس مصر)، فاز الفريق العسكري في 4 مباريات فقط، مقابل 8 انتصارات للفارس الأبيض وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.





بينما واجه "العشري" خلال قيادته فريق إنبي نظيره الزمالك في 4 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، ولم يخسر أي مباراة مع الفريق البترولي أمام الفارس الأبيض.





مباراة وحيدة جمعت "العشري" مع الزمالك خلال قيادته لفريق وادي دجلة، فاز بها الفارس الأبيض 1/0.





وستكون مباراة الليلة لطارق العشري مع المصري البورسعيدي ضد الزمالك، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية مع فريقه على حساب الفارس الأبيض لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بينما يحتل الفريق الأبيض المركز الرابع بـ31 نقطة.



