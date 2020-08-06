الزمالك VS المصري.. ماذا يقدم كارتيرون ضد العشري وزعيم القناة (أرقام)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:03 ص
كارتيرون
كارتيرون
علاء خليف
يستضيف ستاد "برج العرب" بالإسكندرية مساء اليوم الخميس، مواجهة نارية ستجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز، بعد قرار استئناف البطولة مجددًا بعد توقفها منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة، ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الانتصار وحصد الـ3 نقاط، حيث يرغب الأبيض الاستمرار في المنافسة على صدارة البطولة، بينما يبحث الفريق البورسعيدي تحسين مركزه في الترتيب.

أرقام "كارتيرون" في مواجهة المصري وطارق العشري:

ويقود الزمالك في مباراته اليوم ضد المصري المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي يتفوق على الفريق البورسعيدي ومدربه طارق العشري في تاريخ مواجهاتهما السابقة، حيث تقابل معهما في 3 مباريات فاز في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراة ولم يخسر أي مباراة ضدهما.

وسبق والتقي "كارتيرون" مع المصري البورسعيدي في مباراتين بالدوري الممتاز، الأولي خلال قيادته لفريق وادي دجلة موسم 2015/2016 وتعادل الفريقين سلبيًا، أما الثانية كانت خلال توليه تدريب الأهلي وفاز بهدفين دون مقابل في موسم 2018 / 2019.

بينما تقابل المدرب الفرنسي مع طارق العشري مدرب المصري البورسعيدي الحالي في مباراة وحيدة، جمعت الزمالك مع حرس الحدود الذي كان يشرف على تدريبه "العشري" وذلك في الجولة الـ16 من النسخة الحالية من الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض 2-0.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون طارق العشري المصري البورسعيدي الزمالك والمصري الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يبلغ الزمالك بعدم حاجته للجناح الطائر

منذ أقل من نصف ساعة

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد المصري

منذ حوالي 3 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل آخر عروض الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ يوم

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

رسميا.. إطلاق موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل اختبارات القدرات

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يومين

عاجل.. برشلونة يعلن عن الصفقة الرابعة

منذ ساعة

بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا

منذ ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ يوم

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

قبل انطلاقته القارية مع الزمالك.. ماذا قدم كارتيرون في أبطال إفريقيا؟

الزمالك VS سموحة.. تاريخ مواجهات حسام حسن مع 4 أندية ضد الفارس الأبيض (أرقام)

الزمالك VS حرس الحدود.. تاريخ مواجهات طارق العشري مع 3 أندية ضد الفارس الأبيض (أرقام)

ديربي ولاد العم.. التكافؤ يسيطر على تاريخ مواجهات "كارتيرون" ضد الإسماعيلي (أرقام)

يسجل دائما.. تاريخ "كارتيرون" ضد الأهلي ينعش أحلام الزمالك (أرقام)

قبل صدام الترجي.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 ص

بشرى سارة في الأهلي بشأن محمود كهربا

رسميا.. إطلاق موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل اختبارات القدرات

10:06 ص

عاجل.. برشلونة يعلن عن الصفقة الرابعة

10:44 ص

كارتيرون يبلغ الزمالك بعدم حاجته للجناح الطائر

11:14 ص

تفاصيل آخر عروض الأهلي لضم رمضان صبحي

10:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا