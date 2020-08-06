عودة الدوري المصري.. التاريخ ينحاز الزمالك ضد أبناء بورسعيد (أرقام وحقائق)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:26 ص
الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
علاء خليف
يخوض الزمالك اختبارًا صعبًا أمام نظيره المصري البورسعيدي في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز، بعد قرار استئناف البطولة عقب فترة توقف طويلة دامت أكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 31 نقطة جمعها من 16 مباراة (9 فوز – 4 تعادل – 3 هزائم) ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز العاشر برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة أيضًا (5 فوز – 5 تعادل – 6 هزائم).

تاريخ مواجهات الزمالك ضد المصري البورسعيدي:

يتفوق الزمالك تاريخيًا على المصري قبل مباراة الليلة، حيث سبق والتقي الفريقين في 141 مباراة بمختلف البطولات، فاز الفارس الأبيض في 80 مباراة، مقابل 28 انتصارًا فقط للفريق البورسعيدي، وحسم التعادل نتيجة 33 مباراة بينهما.

سجل لاعبو الزمالك 231 هدفًا في شباك المصري خلال مواجهاتهما السابقة، بينما سجل الفريق البورسعيدي 113 هدفًا في الشباك البيضاء.

أول مباراة جمعت الزمالك مع المصري كانت في نهائي كأس السلطان حسين موسم 1936/1937 وفاز الفريق البورسعيدي 2/1، بينما أول مباراة بينهما في بطولة الدوري كانت في 22 أكتوبر 1948 وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 5 /1.

واجه الزمالك نظيره المصري في 116 مباراة بالدوري الممتاز خلال تاريخ مشاركاتهما بالبطولة المحلية، فاز أبناء ميت عقبة في 68 مباراة وسجلوا 189 هدفًا، مقابل 20 انتصارًا للفريق البورسعيدي وسجل 85 هدفًا، بينما حسم التعادل نتيجة 28 مباراة بينهما بالبطولة.

تقابل الزمالك مع المصري في 21 مباراة بكأس مصر، فاز الفارس الأبيض في 11 مباراة، وخسر 6 مباريات، وتعادل الفريقين في 4 مباريات.

بينما التقي الفريقين في 3 مباريات ببطولة كأس الإتحاد التنشيطية فاز كل منهما في مباراة، وحسم التعادل نتيجة المباراة الثالثة، وتقابل الزمالك والمصري في المباراة النهائية لبطولة كأس السلطان حسين، فاز بها الفريق البورسعيدي بنتيجة 2 – 1.

مباراة وحيدة جمعت الزمالك والمصري في شهر "أغسطس" ببطولة الدوري الممتاز عبر تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة المحلية، وكانت في 24 أغسطس 2008 بالجولة الثالثة من البطولة وفاز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجل الأهداف (وسام العابدي وجونيور أجوجو).

آخر مباراة جمعت الزمالك مع المصري كانت في لقاء الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز بالموسم الماضي وأقيمت يوم 11 يناير 2019 وفاز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

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