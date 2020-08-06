باريس سان جيرمان يعلن إصابة نجمه قبل مباراة أتلانتا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:35 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
وكالات
كشف باريس سان جيرمان مساء أمس الأربعاء عن إصابة نجمه الإيطالي ماركو فيراتي بعد تعرضه لكدمة قوية في ربلة ساقه اليمنى في المباراة الودية أمام سوشو، قبل أيام قليلة من مباراة أتلانتا بدوري الأبطال.

وقال المدرب الألماني لسان جيرمان، توماس توخيل، خلال مؤتمر صحفي: "علينا الآن الانتظار (لمعرفة مدى خطورة إصابة فيراتي). لا أعلم كثيرا بشأن التشخيص ولكننا قلقون"، وذلك بعد البيان الطبي للفريق الذي أشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن تطور إصابة فيراتي في الساعات الـ72 المقبلة".

ولكن إذاعة "RMC" الفرنسية، توقعت أن يغيب فيراتي بسبب تلك الكدمة، عن مواجهة أتلانتا المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وردا على سؤال عما إذا سيكون كيليان مبابي، المصاب بأربطة كاحله، متاحا للمباراة أمام أتلانتا، قال توخيل: "صراحة، ليست لدي أدنى فكرة"، مشيرا إلى أن فترة الشفاء قصيرة جدا بالنسبة للإصابة التي تعرض لها بطل العالم.

وتابع المدرب الألماني مع ابتسامة مريرة: "أشاهد كيليان يوميا في مركز التدريبات، يعمل كثيرا مع المعالجين الفزيائيين، قرابة 24 ساعة يوميا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيراتي رياضة باريس سان جيرمان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

منذ ساعتين

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

باريس سان جيرمان يعلن إصابة نجمه قبل مباراة أتلانتا

منذ 39 دقيقة

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

قلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 6 ساعات

سفير مصر في لبنان يكشف مفاجأة عن حجم انفجار مرفأ بيروت

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ يوم

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد المصري

منذ ساعة و 28 دقيقة

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:10 ص

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد المصري

08:46 ص

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا