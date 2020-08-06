باريس سان جيرمان يعلن إصابة نجمه قبل مباراة أتلانتا

كشف باريس سان جيرمان مساء أمس الأربعاء عن إصابة نجمه الإيطالي ماركو فيراتي بعد تعرضه لكدمة قوية في ربلة ساقه اليمنى في المباراة الودية أمام سوشو، قبل أيام قليلة من مباراة أتلانتا بدوري الأبطال.





وقال المدرب الألماني لسان جيرمان، توماس توخيل، خلال مؤتمر صحفي: "علينا الآن الانتظار (لمعرفة مدى خطورة إصابة فيراتي). لا أعلم كثيرا بشأن التشخيص ولكننا قلقون"، وذلك بعد البيان الطبي للفريق الذي أشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن تطور إصابة فيراتي في الساعات الـ72 المقبلة".





ولكن إذاعة "RMC" الفرنسية، توقعت أن يغيب فيراتي بسبب تلك الكدمة، عن مواجهة أتلانتا المقررة يوم الأربعاء المقبل.





وردا على سؤال عما إذا سيكون كيليان مبابي، المصاب بأربطة كاحله، متاحا للمباراة أمام أتلانتا، قال توخيل: "صراحة، ليست لدي أدنى فكرة"، مشيرا إلى أن فترة الشفاء قصيرة جدا بالنسبة للإصابة التي تعرض لها بطل العالم.





وتابع المدرب الألماني مع ابتسامة مريرة: "أشاهد كيليان يوميا في مركز التدريبات، يعمل كثيرا مع المعالجين الفزيائيين، قرابة 24 ساعة يوميا".



