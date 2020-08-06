ملياردير أمريكي في طريقه للاستحواذ على روما الإيطالي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:50 ص
روما الايطالي
روما الايطالي
وكالات
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي روما في طريق ليصبح في يد ميلياردير أمريكي خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، اليوم الخميس، إن الملياردير الأمريكي، دان فريدكين، سيوقع عقدا لشراء نادي روما الإيطالي لكرة القدم خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريدكين قدم عرضا لشراء النادي مقابل 575 مليون يورو.

ويعد نادي روما، الذي تأسس عام 1927، من أعرق الأندية الإيطالية، واحتل في الموسم المنقضي، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليضمن المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد.

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