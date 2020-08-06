اليوم.. الحكم فى دعوى الطيار الموقوف ضد محمد رمضان ومطالبته بتعويض 25 مليون جنيه

تصدرالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل حكمها فى الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، الشهير إعلاميًا ب الطيار الموقوف و التى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويضه الأضرار التى لحقت به.





ويطالب الطيار الموقوف خلال الدعوى بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.



