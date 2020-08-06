اليوم.. الحكم فى دعوى الطيار الموقوف ضد محمد رمضان ومطالبته بتعويض 25 مليون جنيه
الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:28 ص
تصدرالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل حكمها فى الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، الشهير إعلاميًا بالطيار الموقوف والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويضه الأضرار التى لحقت به.
ويطالب الطيار الموقوف خلال الدعوى بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.
يذكر أن جنح الدقي، أصدرت حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء للطيار أشرف أبو اليسر.