اليوم.. الحكم فى دعوى الطيار الموقوف ضد محمد رمضان ومطالبته بتعويض 25 مليون جنيه

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:28 ص
بوابة الفجر

تصدرالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل حكمها فى الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، الشهير إعلاميًا بالطيار الموقوف والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويضه الأضرار التى لحقت به.

ويطالب الطيار الموقوف خلال الدعوى بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

يذكر أن جنح الدقي، أصدرت حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء للطيار أشرف أبو اليسر.

أخبار تهمك

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يستعيد خدمات نجميه قبل لقاء نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. إشبيلية الإسباني يطلب ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 23 ساعة

قلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا مغريًا فى الدوري الأمريكي

منذ حوالي 3 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 14 ساعة

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

أزمة كبرى في الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 20 ساعة

بارتيميو يكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار ولاوتارو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:34 ص

اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

الزمالك يفقد 6 لاعبين أمام المصري.. تعرف عليهم

08:10 ص

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا