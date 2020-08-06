معرض افتراضي للفنان التشكيلي الروسي إيليا ريبين احتفاءً بمولده

دعا المتحف الروسي في بطرسبورغ عشاق الفن التشكيلي الروسي إلى القيام بجولة افتراضية في معرض أحد أبرز الفنانين التشكيليين الروس، إيليا ريبين، بمناسبة يوم مولده الذي يوافق 5 أغسطس.





أقيم المعرض في الفترة ما بين أكتوبر عام 2019 ومارس عام 2020. وذلك عشية الاحتفال بالذكرى الـ175 لميلاد الفنان التشكيلي العظيم.



