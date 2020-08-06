المقاولون العرب يكذب تصريحات أيمن حفني المتعلقة بأسباب فسخ التعاقد





أكد أيمن حفني لاعب الزمالك والمقاولون العرب السابق، الذي فسخ عقده مع الأخير قبل عدة أيام بقرار من إدارة النادي، أنه غاب عن المسحة الأولى الخاصة بفيروس كورونا لظروف خاصة وهو ما أبلغ به الشئون القانونية، ولكنه حضر الثانية.





وأشار حفني في تصريحاته بالأمس في برنامج اوضة اللبس، إلى أنه شارك في ثلاث تدريبات، ولكنه غاب عن التدريب الرابع لظروف خاصة، وتفاجأ بأحد إداريي الفريق يبلغه بأن الكابتن عماد النحاس مدرب الفريق، استقر على إنتهاء إعارته.





وهو ما نفاه محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق المقاولون العرب، ووصفه باللاعب غير ملتزم.





وكشف المشرف العام بفريق المقاولون أن حفني لم يحضر فترة الإعداد الخاصة بالفريق طوال الفترة الماضية وتجاهل الرد على مسؤولي الفريق لمدة ثلاثة أشهر.





وشدد محمد عادل فتحي، على أن أيمن حفني لاعب مهذب ولكنه غير ملتزم فمنذ بداية فترة الإعداد لم يرد على مسئولي النادي لمدة ثلاثة أشهر متتالية رغم التزام باقي اللاعبين.





وواصل، "لم يلتزم بتعليمات المدرب، حتى أنه لم يتواصل معه عن طريق الفيديو خلال فترة التوقف، ولم يتدرب في منزله، على الرغم من إبلاغ والتزام جميع اللاعبين وكنا نحاول الاتصال به ولكنه لم يرد علينا مطلقا".





واستكمل، "إذا كان حفني يعلم معنى الاحتراف كان يجب عليه التواصل بمدربه بصفة مستمرة، ويتدرب مثله مثل باقي زملائه بشكل طبيعي، فضلا عن عدم حضوره المسحة الأولى دون سبب أو اعتذار".





وأوضح أنه لم يتم إبلاغ نادي المقاصة بفسخ عقد أيمن حفني، قائلا، "هذا الحديث على مسؤوليتي وكنا نتعامل مع اللاعب بشكل رسمي عن طريق الجوابات الرسمية ولكنه لم يلتزم ولم يرد علينا".



