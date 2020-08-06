المقاولون العرب يكذب تصريحات أيمن حفني المتعلقة بأسباب فسخ التعاقد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

أكد أيمن حفني لاعب الزمالك والمقاولون العرب السابق، الذي فسخ عقده مع الأخير قبل عدة أيام بقرار من إدارة النادي، أنه غاب عن المسحة الأولى الخاصة بفيروس كورونا لظروف خاصة وهو ما أبلغ به الشئون القانونية، ولكنه حضر الثانية.

وأشار حفني في تصريحاته بالأمس في برنامج اوضة اللبس، إلى أنه شارك في ثلاث تدريبات، ولكنه غاب عن التدريب الرابع لظروف خاصة، وتفاجأ بأحد إداريي الفريق يبلغه بأن الكابتن عماد النحاس مدرب الفريق، استقر على إنتهاء إعارته.

وهو ما نفاه محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق المقاولون العرب، ووصفه باللاعب غير ملتزم.

وكشف المشرف العام بفريق المقاولون أن حفني لم يحضر فترة الإعداد الخاصة بالفريق طوال الفترة الماضية وتجاهل الرد على مسؤولي الفريق لمدة ثلاثة أشهر. 

وشدد محمد عادل فتحي، على أن أيمن حفني لاعب مهذب ولكنه غير ملتزم فمنذ بداية فترة الإعداد لم يرد على مسئولي النادي لمدة ثلاثة أشهر متتالية رغم التزام باقي اللاعبين.

وواصل، "لم يلتزم بتعليمات المدرب، حتى أنه لم يتواصل معه عن طريق الفيديو خلال فترة التوقف، ولم يتدرب في منزله، على الرغم من إبلاغ والتزام جميع اللاعبين وكنا نحاول الاتصال به ولكنه لم يرد علينا مطلقا". 

واستكمل، "إذا كان حفني يعلم معنى الاحتراف كان يجب عليه التواصل بمدربه بصفة مستمرة، ويتدرب مثله مثل باقي زملائه بشكل طبيعي، فضلا عن عدم حضوره المسحة الأولى دون سبب أو اعتذار". 

وأوضح أنه لم يتم إبلاغ نادي المقاصة بفسخ عقد أيمن حفني، قائلا، "هذا الحديث على مسؤوليتي وكنا نتعامل مع اللاعب بشكل رسمي عن طريق الجوابات الرسمية ولكنه لم يلتزم ولم يرد علينا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايمن حفني المقاولون المقاصة

أخبار تهمك

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 15 ساعة

رونالدو يوجه رسالة إلى كاسياس بمناسبة اعتزاله

منذ أقل من ساعتين

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطالب بتجهيز نجم الأهلي لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

منذ ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

جالطة سراي يعلن تعاقد مع نجم برشلونة السابق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مصطفي يونس يفجر مفاجأة كبرى عن رئيس الأهلي

منذ ساعة الا ربع

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 7 ساعات

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"حفني وفتحي" يغيبات عن مران الزمالك

انتظام حفني وزيزو والونش وعلاء في تدريب الزمالك

سمير كمونة يكشف كواليس تجربته مع الزمالك وتألقه مع المقاولون العرب

حوار| إسلام عوض: لم أتردد لحظة في قبول عرض الزمالك.. غياب الروح أثر على شخصية الأهلي وهذه حقيقة مفاوضات أرسنال!

رسميا.. المقاولون العرب يضم أيمن حفني

مصير أيمن حفني.. هل يتسمر مع المقاولون العرب!

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

12:30 ص

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

12:10 ص

مصطفي يونس يفجر مفاجأة كبرى عن رئيس الأهلي

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا