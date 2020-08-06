هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الشكوك تحوم حول مشاركة البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني في مباراة الملكي أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد معقل المان سيتي يوم الجمعة المقبلة في مباراة العودة في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأفادت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية بأنه هناك حالة من القلق داخل صفوف ريال مدريد بشأن جاهزية البلجيكي إيدين هازارد لمواجهة مانشستر سيتي.





وأكدت الإذاعة الإسبانية أن هازارد مازال يشعر بالآلام في كاحله بعد كل تدريب ولذلك فإن النجم البلجيكي قد لا يشارك بشكل أساسي في مواجهة مانشستر سيتي.





وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن هازارد كان قد عانى من إصابة على مستوى الكاحل وغاب على إثرها عدة أشهر وعاد النجم البلجيكي إلى المشاركة بعد فترة التوقف ولكنه كان يشعر بالآلام بعد كل مباراة يخوضها.





وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن ريال مدريد خسر مباراة الذهاب على ملعبه سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف ويحتاج الملكي للفوز بهدفين نظيفين من أجل الوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.



