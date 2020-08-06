خالد عكاشة: أكاديمية الشرطة تٌعد رجل أمن على درجة عالية من الكفاءة

عقب العميد خالد عكاشة، الخبير الاستراتيجي، على فتح قبول دفعة جديدة من حملة ليسانس الحقوق بأكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدخل مرحلة جديدة من مراحل تطوير الموارد البشرية.





وأشار "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إلى أن الطلبة الذين سيلتحقوا بالأكاديمية سيخضعوا للتدريب والدراسة لمدة عامين، وسيتلقوا كافة العلوم الأمنية الحديثة، وسيكون الانتقاء على أعلى مستوى.





وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن أكاديمية الشرطة تعمل على إعداد رجل أمن على درجة عالية جدا من الكفاءة، ومزود بأحدث العلوم والدراسات، وذلك حتى يتجاوب مع متطلبات العمل الأمني.





وأعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الليسانس في الحقوق بأكاديمية الشرطة.





وفي وقت سابق، صدّق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من خريجي كلية الحقوق وفقا للاحتياجات الفعلية لقطاعات الوزارة.





وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يلخص التدريبات التي يتلقاها الطلاب والاحترافية الشديدة فى منظومة التدريب والتطوير.





أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها المُكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.





واستهدفت الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي مكافحة جرائم الفساد بكافة صورها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى، والحفاظ على المال العام.





وتأتي الجهود بالتوازي مع الدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".