مصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل بئر بالبحيرة (أسماء)

لقي 3 أشخاص مصرعهم أثناء التنقيب عن الآثار، داخل بئر بقرية الجزيرة بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.





وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد بمصرع 3 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل بئر بقرية الجزيرة التابعة لقرية الطلمبات دائرة مركز أبوحمص، بعد انهيار الرمال فوقهم.





والمتوفون هم "السعيد عبدالقوى محمد عبدالقوى" 31 عاما، "خميس سعد محمد الزيات" 35 عاما، "سعد الصافي بلال" 32 عاما، وجميعهم مقيموم بمركز ادكو بمحافظة البحيرة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.





آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة.





وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال مستشار وزير الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر مستشار وزير الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.



