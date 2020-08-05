"التموين" تتعاقد على 410 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها تعاقدت نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 410 آلاف طن قمح روسي وأوكراني.


وأضافت الهيئة اليوم الأربعاء، أنه تم شراء 120 ألف طن قمح روسي، موضحة أن فترة شحن من 11 إلى 20 سبتمبرالمقبل.

وذكرت، أنه تم التعاقد على شراء 290 ألف طن قمح روسي وأوكراني (175 روسي و115 أوكراني) والشحن في الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر المقبل.

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وزارة التموين هيئة السلع التموينية القمح الروسي القمح الاوكراني

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