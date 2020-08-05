جالطة سراي يعلن تعاقد مع نجم برشلونة السابق

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
أعلن نادي جالطة سراي التركي، تعاقد رسميًا مع أردا توران لاعب نادي برشلونة السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر جالطة سراي عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن توران كان واحدا من اللاعبين الذين نشأوا في النادي ثم انتقلوا لتمثيل الكرة التركية في القارة الأوروبية.

ولم يذكر النادي مدة عقد توران، لكنه أكد أن اللاعب الذي قضى الموسم الماضي مع فريق باشاك شهير، سيكمل مسيرته الكروية من حيث بدأ مع فريق جالطة سراي.

وسبق لتوران أن لعب مع جالطة سراي في الفترة ما بين عام 2005 و2011، حيث حقق  مع الفريق لقب الدوري التركي موسم 2007/2008، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني حيث حقق معه إنجازات عديدة كان أبرزها لقب الدوري موسم 2013 / 2014، كما تأهل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم ذاته حيث خسر الفريق 1 / 4 أمام ريال مدريد.

وانتقل توران إلى برشلونة في صيف 2015، حيث لعب للفريق موسمين قبل أن ينتقل إلى باشاك شهير على سبيل الإعارة.

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