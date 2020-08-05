تعيين ياسر ريان عضوًا باللجنة الفنية في الأهلي
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:00 م
نجوي مصطفي
أعلن كابتن ياسر ريان تعيينه باللجنة الفنية داخل لجنة المواهب بالنادي الأهلي، والتي يترأسها حاليا فتحي مبروك بدلا من منصبه السابق كمدير فني لفريق ٢٠٠٤.
كما سيعلن النادي الأهلي خلال أيام عن التشكيل النهائي لقطاع الناشئين في الموسم الكروي المقبل، حيث من المنتظر الاعلان عن اسم المدير الفني الأجنبي الجديد المفترض توليه الإشراف على قطاع الناشئين بالنادي.
ومن المنتظر أن يكشف خالد بيبو، النقاب عن العديد من الإجراءات التى تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادى، فى الوقت الذى قام بعمل حصر لأبرز المواهب فى القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.
ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:
1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.
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