عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة إنبي مضت منافسات الدوري العام بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على استبعاد 12 لاعب دفعة واحدة من مباراة الفريق أمام إنبي، بالدوري العام.

ويأتي استبعاد عدد كبير من اللاعبين، لعدم الجاهزية الفنية أو تعرض البعض لإصابات طويلة وهو ما يصعب تواجدهم خلال المباراة.

ومن المنتظر أن يفقد المارد الأحمر، كل من ياسر إبراهيم، ومحمد محمود، وحسين الشحات، وكريم نيدفيد، بسبب عدم التعافي من الإصابات التي لحقت بهم، وحمدي فتحي الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما خرج حسام عاشور، من حسابات فايلر، بقرار من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى الثنائي رامي ربيعة، ومحمود عبدالمنعم كهربا للايقاف، بعد حصول الأول على كارت أحمر في مباراة سموحة، قبل توقف النشاط الرياضي، وتوقيع عقوبة من اتحاد الكرة على الثاني بالايقاف 10 مباريات بعد أحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.

واستبعد فايلر، الرباعي الشاب شادي رضوان، ومحمد فخري، ومحمد شكري والعربي بدر، لعدم رغبته في الاعتماد عليهم بالوقت الحالي.

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