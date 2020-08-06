تعرف على شروط القبول بالمدارس العسكرية الرياضية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:12 ص
بوابة الفجر
زينب وهبه
صدق الفريق الأول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجُدد الموهوبين رياضيًا من البنين للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية وسيتم سحب ملفات التقدم ابتداءًا من يوم 4 أغسطس إلى يوم 27 أغسطس عام 2020 من مقر المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة " الهايكستب" والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط.

وتوفر القوات المسلحة كل أشكال الدعم للمدارس العسكرية الرياضية للدراسة، وفقًا لأحدث الأنظمة العلمية التي تضمها مناهج وزارة التربية والتعليم وبالمجان تحت إشراف مجموعة متنوعة من المدرسين الأكفاء، إلى جانب مباشرة الطلبة خلال فترة الاستذكار الليلى،و تساعد المدارس العسكرية الرياضية الطالب في أن يحصل على درجات التفوق الرياضى وفقًا لقوانين وزارة التربية والتعليم.

كما توفر الملابس الرياضية والتخصصية والزى الخاص بالمدارس العسكرية الرياضية خلال التدريب والبطولات والأجازات بالمجان، إلى جانب توفير الملاعب والمنشآت والصالات الرياضية، وفقًا للمواصفات الدولية والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة الطلبة نشاطهم الرياضى التخصصى حسب مراحلهم السنية.

وتساهم في توفير الأجهزة الفنية والإدارية والإستعانة بالمدربين الوطنيين والخبراء الدوليين بإشراف ضباط متخصصين إلى جانب إقامة معسكرات داخلية وخارجية للحفاظ على المستوى الرياضى للطلبة، علاوة على تقديم الحافز المادى والمعنوى للطلبة فور تحقيقهم للبطولات الرياضية أو التفوق الدراسى بالإضافة إلى منح الفرصة للأبطال الرياضيين من الطلبة للإنضمام للمنتخبات القومية.

وتشتمل المدارس العسكرية الرياضية على الألعاب الفردية الأوليمبية لعدد 14 لعبه والتى من الممكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أولمبية وتتكون من ألعاب " رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو " بالإضافة إلى الرياضات التى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولى والعالمى وتشتمل على ألعاب " الجمباز والسلاح والدراجات والكاراتيه والسباحة والكونغ فو والخماسى الحديث والترايثلون". 

وترصد بوابة " الفجر" الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية في النقاط التالية:

1- أن يكون الطالب مُتمتعًا بالجنسية المصرية.
2- قبول الطلبة من الذكور فقط للمرحلة الإبتدائية بدءًا من الصف الرابع والإعدادية والثانوية بكافة مراحلها الدراسية.

3- قبول طلبة المرحلة الإبتدائية من أبناء المحافظة فقط التي تقع بها المدرسة.

4- قبول طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التي تقع بها المدرسة والمحافظات المُجاورة.

5- أن يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقًا للقواعد المُقررة من الوزارة.

6- ألا يكون الطالب قد فُصل تأديبيًا من أي مدرسة سابقة.

7- لا يُقبل الراسبين والناجحين بمُلحق بإستثناء الحاصلين على بطولات " جمهورية، دولي ".

8- أن يجتاز الطالب جميع الإختبارات المقررة الطبية والنفسية والعلمية والرياضية.

9- أن يتمتع الطالب بمُقومات البطولة مُستقبلًا بالنسبة للمرحلة الإبتدائية.

10- حصول الطالب على بطولات مستوى " منطقة، جمهورية " بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية كشرط تفضيلي للقبول.

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