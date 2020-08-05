حريق هائل بسوق الأعلاف بالسعودية (فيديو)

اندلع حريق ضخم بسوق الأعلاف الشهير بحفر الباطن، منذ قليل، والتهم أكثر من 20 شاحنة محملة جميعها بالأعلاف، وساعدت قوة الرياح التي شهدتها المحافظة اليوم تسببت في سرعة انتشار الحريق





وكانت جهود رجال الدفاع المدني كبيرة بعد أن قاموا بحصر الحريق في سوق الأعلاف حتى لا يصل إلى بقية الشاحنات المحملة بالمنتج.





يذكر أن الحريق يعتبر الثاني خلال 5 أيام، حيث سيطرت فرق الدفاع المدني حينها على الحريق الأول.