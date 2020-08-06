اليوم.. "35 ملم" يعيد إبراهيم عيسى للشاشة من جديد على "الغد"

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:34 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي

يذاع اليوم الخميس برنامج "35 ملم"، على شاشة فضائية "الغد"، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى ليعود به من جديد إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب.

وبخلاف الموضوعات التي تناولها إبراهيم عيسى في السابق، يلقى برنامج "35 ملم" الضوء على تاريخ السينما، العربية والعالمية، وأهميتها ودورها في تاريخ الإنسانية ومساهمتها في تكوين وجدان الشعوب وحفظ هويته، كذلك استغلال البعض لها في تزييف بعض الحقائق.

ويستضيف البرنامج في كل حلقة ضيف للتحدث حول أحد الجوانب السينمائية بتنوعها، بين فنانين ومخرجين ومؤلفين ونقاد وغيرهم، كما يستعين فى كل حلقة بمقال من أهم نقاد السينما الكبار.

ومن بين الموضوعات التي يطرحها البرنامج أهمية السينما فى ذاكرة الشعوب، وحرب فلسطين في السينما العربية، وسينما المقاومة، وأفلام المقاومة وحركات التحرر العربية، وقضايا التعايش والتعدد الديني في السينما وغيرها من القضايا.

يذاع البرنامج ابتداءًا من غدًا الخميس السادس من أغسطس في تمام العاشرة مساءًا على شاشة "الغد".

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