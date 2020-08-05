مبابي وبيل يدعمان ضحايا تفجير بيروت

أعلن كلا من الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني تعاطفهما مع لبنان والشعب اللبناني وذلك عقل الإنفجار الذي وقع في بيروت مؤخرًا وخلف الكثير من الضحايا.





وقال كيليان مبابي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"خالص دعواتي لضحايا الانفجار في بيروت".





وعلى نفس الجانب، قال جاريث بيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"أفكاري وصلواتي مع الجميع في بيروت الآن، أتمنى لكم السلامة".





وكان انفجار كبير وضخم هز بيرون العاصمة اللبنانية بالأمس مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، حيث خلّف الإنفجار 78 قتيلاً ونحو 4 آلاف مصاب حتى الآن.





وأشارت وسائل إعلام عالمية إلى أن التفجير كان سببه مواد شديدة الانفجار صوُدرت قبل سنوات وتم تخزينها في المعبر رقم 12 في ميناء بيروت.



