أبطال 57357 يتفوقون في الثانوية العامة.. ويؤكدون: "مفيش مستحيل"

استطاع أطفال مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، تحدي الصعاب، واجتياز امتحان الثانوية العامة، شأن الأصحاء، وذلك خلال معركتهم الضارية مع السرطان، وادخلوا الفرحة على قلوب أهاليهم وقلوب كل من بهذا الصرح العظيم، بنجاحهم وتفوقهم فى الثانوية العامة.

وتكمن وراء كل واحد من أبطالنا قصة حقيقية، وأناس دعموهم، من الأهل والأصحاب، ووراءهم دعم كبير من ٥٧٣٥٧، التى وفرت لهم أعلى مستوى من الرعاية الصحية والنفسية، وتعلموا فيها كيف يكونون أبطالا فى مواجهة المرض؟ وكيف يتمسكون بأحلامهم رغم كل الظروف؟.

وتكمن وراء كل واحد من أبطالنا قصة حقيقية، وأناس دعموهم، من الأهل والأصحاب، ووراءهم دعم كبير من ٥٧٣٥٧، التى وفرت لهم أعلى مستوى من الرعاية الصحية والنفسية، وتعلموا فيها كيف يكونون أبطالا فى مواجهة المرض؟ وكيف يتمسكون بأحلامهم رغم كل الظروف؟.





تقول مريم: "بدأت العلاج وقت الامتحانات، كنت بذاكر خلال جلسات الكيماوى، وكانوا الممرضات أصحابى بيسمعوا لى ويراجعوا معايا، كنت باخد الجلسة ١٢ ساعة وأرجع اسكندرية بالليل، أنام وأصحى أروح الامتحان، وكان أصدقائي فى ورشة العلاج بالرسم بيتصلوا كل امتحان يطمئنوا على، رحلة العلاج كانت طويلة، لكن الحمد لله كل الناس كانوا بيدعمونى، من المستشفى ومن أهلى وأصحابي فى المدرسة لحد ما وصلت الثانوية العامة، مش ممكن انسى حضن سمر وشيماء من الورشة لما بدأت رحلة علاجى، وإعجاب أماني والدكاترة بالباروكة لما وقع شعرى، ومش ممكن أنسى يوم ما حليت وحش فى امتحان فى تانية ثانوى، وكنت منهارة، وفوجئت بأصحابى المتطوعين بيكلمونى طول اليوم يخففوا عنى، احنا فى ٥٧٣٥٧ كلنا أسرة واحدة، بنخفف عن بعض ونشجع بعض".





باسم موسى: نجحت فى الدراسة وهزمت المرض وبدأت هواية جديدة





"المرض غير حياتى كلها، لكن مقدرش يهزمنى، صحيح اضطريت أبعد عن أكثر حاجة كنت بحبها وناجح فيها، وهي رياضة الكيك بوكسينج، لكن الحمد لله اتعلمت فى مدرسة ٥٧٣٥٧، إن المحنة ممكن تكون خير، وأن المرض مش نهاية العالم، وإنى ممكن أبدأ هواية جديدة، وأحبها وأنجح فيها أكتر، أصل ٥٧٣٥٧ مش مجرد مستشفى، دى مدرسة كبيرة".





"باسم موسى" من الاسكندرية، بدأ حكايته في ٢٠١٧، وكان وقتها فى نهاية الصف الأول الثانوى، وبطل كيك بوكسينج، شعر فى أحد الأيام بألام خفيفة فى الكتف الأيسر، عالجها الأطباء فى البداية باعتبارها تمزق بالانسجة نتيجة اللعب العنيف، واستمر باسم فى تدريباته حتى فوجئ بعودة الالم بعنف مع تورم بالكتف، وضعف بأعصاب اليد، وفى مستشفى للعظام بالاسكندرية، اكتشف مدير المستشفى وجود ورم بالمفصل، ليتم تحويله فورا لمستشفى ٥٧٣٥٧.



