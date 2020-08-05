الأهلي يقترح ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا









اقترح مسئولو النادي الأهلي على الاتحاد الأفريقي «كاف»، بلد مستضيف دور نهائي بطولة النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، وإقامة الدور النهائي من مباراة واحدة.





مقترح الأهلي لبلد نهائي دوري أبطال أفريقيا





كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، عن مقترح الإدارة لملعب نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي أعلنت تفضيلها إقامة المباراة في جنوب أفريقيا، رافضين اقامتها حال تأهل فريق مغربي في تونس لقربها من المغرب.





واختار مسئولو الأهلي يوم 3 كموعد لاقامة مباراة الإياب المقرر اقامتها في ستاد القاهرة.





ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، تقاما يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومي 2 و3 أكتوبر بمصر.



