الفنان محمد سعيد ينجو من انفجار مرفأ بيروت (صور)

يوم غير اعتيادي مّر على مدينة بيروت وسكان المناطق المجاورة، انفجار ضخم هّز سماء المنطقة وحوّلها الى مسرح للجريمة التي خطفت اكثر من مئة شخص وجرحت اكثر من الف شخص الى الان لحظة الانفجار كانت صعبة جدا على الفنان محمد سعيد الذي صودف تواجده في منطقة الجميزة وعلى مقربة من مكان الحدث الى وصلت اصدائه الى قبرص والبلااد المجاورة.





سعيد يقول الحمدلله لم اصب بأذى واقتصرت الاضرار فقط على الماديات ومنها سيارتي التي دمرت بالكامل كما وصرّح لنا في اتصال معه ان عينه ووجهه تعرضوا للقليل من الخدوش.