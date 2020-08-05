أسعار الذهب تقلص المكاسب بالختام وتحافظ على المستويات القياسية الجديدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:23 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

حافظت أسعار الذهب على المستويات القياسية الجديدة بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، برغم من تقليص المعدن الأصفر للمكاسب في الختام.

ويستفيد المعدن الأصفر من ضعف الدولار الأمريكي، والذي يعتبر بمثابة بديل للملاذ الآمن، الأمر الذي يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ويتلقى المعدن الدعم من رهانات مزيد من تدابير التحفيز الرامية إلى تعافي الاقتصاد المنهك من الوباء، حيث لا تزال مفاوضات صفقة تحفيز جديدة بقيمة تريليون دولار جارية.

كما تستمر حالات الإصابة الجديدة بالوباء في الزيادة داخل الولايات المتحدة، كما أن عشرات الولايات الأمريكية أجبرت على وقف أو تعليق خطط إعادة فتح الاقتصاد.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 16 شهراً.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.4 بالمائة ليصل إلى 2049.30 للأوقية رابحاً 28.30 دولار.

وكان المعدن وصل إلى مستوى 2070.30 دولار للأوقية في وقت مبكر من التداولات وهو أعلى رقم في تاريخ الذهب.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش،، صعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.8 بالمائة أو ما يوازي 16.03 دولار مسجلاً 2035.51 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة مسجلاً 92.816.

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