آرسنال يُجهز صدمة كبرى لموظفيه

يُخطط نادي آرسنال الإنجليزي بطل كأس إنجلترا، للاستغناء عن 55 موظفًا يعملون بالنادي، ويأتي ذلك من أجل تخفيض النفقات بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



