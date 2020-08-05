آرسنال يُجهز صدمة كبرى لموظفيه

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
وكالات
يُخطط نادي آرسنال الإنجليزي بطل كأس إنجلترا، للاستغناء عن 55 موظفًا يعملون بالنادي، ويأتي ذلك من أجل تخفيض النفقات بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وقال آرسنال اليوم الأربعاء، إن هذه التخفيضات نتيجة التداعيات المالية لجائحة كوفيد-19، وأثار الإعلان غضباً فورياً على وسائل التواصل الاجتماعي من المشجعين الذين قارنوا المبالغ الضخمة المخصصة للإبقاء على اللاعبين الكبار بالوظائف المفقودة في النادي الواقع بشمال لندن.

وقال النادي في بيان: "تضررت أرباح البث وأيام المباريات والأنشطة التجارية بشدة وهذه التداعيات ستستمر إلى موسم 2020-2021 المقبل على الأقل".

وأكد النادي أنه بذل كل ما في وسعه لتقليل النفقات، بما في ذلك تطوع اللاعبين والموظفين الكبار والمديرين بخفض أجورهم، مضيفاً: "لكن من الواضح الآن أننا يجب أن نقلل نفقاتنا بصورة أكبر لنضمن استمرار العمل بطريقة مستدامة ومسؤولة".

وتابع: "لا نتعامل مع الأمر باستهانة ودرسنا كل جوانب النادي ومصروفاتنا قبل الوصول لهذه النقطة، تلقينا أيضاً دعماً مالياً كبيراً من ملاكنا على صعيد إعادة تمويل دين الإستاد، كل هذه الخطوات قللت من تأثير الجائحة على النادي وساعدتنا على مواصلة الاستثمار في الفريق، هذا الأمر سيستمر في أن تكون له الأولوية".

واحتل آرسنال المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن فوزه بالكأس للمرة 14 في تاريخه وهو رقم قياسي يوم السبت الماضي، ضمن للنادي المشاركة لعام آخر في البطولات الأوروبية وإمكانية الحصول على ما يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني (52.58 مليون دولار) من المشاركة في الدوري الأوروبي.

واستشاطت الجماهير غضباً بالفعل من قيام النادي بدفع راتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني لمسعود أوزيل لاعب منتخب ألمانيا السابق، والذي لم يشارك في أي مباراة منذ استئناف الموسم، وكانت الإشارة لراتبه شائعة في مئات التدوينات من المشجعين الغاضبين اليوم الأربعاء.

كما يسعى آرسنال لضم البرازيلي ويليان من تشيلسي براتب أسبوعي ضخم أيضاً، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع أن النادي اللندني عرض على أوباميانغ راتباً أسبوعياً يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني لتمديد عقده.

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