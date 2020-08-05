نجم تشيلسي يحدد وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف البلوز في الصيف الحالي علمًا بأن عقده ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.





وأفادت صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن تشيلسي عرض على النجم البرازيلي عقدًا لمدة موسمين ولكن ويليان رفض هذا العرض ويُصر على عقد مدته 3 سنوات.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ويليان أبلغ أصدقائه بأنه يرغب في البقاء في لندن والإنتقال إلى صفوف آرسنال.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ويليان على إستعداد للإنتظار من أجل الإنضمام إلى المدفعجية على الرغم من وجود العديد من العروض للنجم البرازيلي من داخل وخارج إنجلترا.











