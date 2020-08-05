عم أحد ضحايا المصريين فى بيروت: "عنده 24 سنة واتصل بأبوه قبل الحادث"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:05 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال محمد السيد أبو قصبة، عم إبراهيم أحد المصريين المتوفيين في لبنان في حادث انفجار مرفأ بيروت، إن ابن شقيقه المتوفى تواصل مع والده قبل وقوع الحادث بساعة واحدة، وأخبر والده أنه سيأتي مصر قريبا ليخطب ويتزوج، ويعود مرة أخرى إلى لبنان.

وأشار "أبو قصبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أنهم فور معرفتهم بوقوع الانفجار حاولوا الوصول له، ولكنهم لم يتمكنوا، وبعدها بساعات وجدوا اسمه في منشور نشرته إحدى المواقع اللبنانية عن المتوفيين في الانفجار.

وأضاف أن ابن شقيقه يبلغ 24 عام، متابعا: "ابراهيم بيصرف على أمه وأبوه، واختين بناتا جوز واحدة فيهم.. وكانا بيشتغل بدراعه"، موضحا أنهم لا يعرفون موعد وصول جثمان ابن شقيقه، معقبا: "ولادنا هناك بيطلبوا السفارة.. والسفارة قافلة في وشهم التليفونات".

وأفاد موقع روسيا اليوم، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر بإعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت من دون اعتراض من أي من الوزراء.

وأضاف الموقع، أن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115. واوضح الاتحاد الأوروبي انه سيقوم بتفعيل نظام الحماية المدنية الخاص به لحشد عمال الطوارئ والمعدات من جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة لمساعدة بيروت بعد الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء.

وتقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن الخطة هي إرسال عاجل لأكثر من 100 من رجال الإطفاء بالمركبات والكلاب البوليسية والمعدات المصممة للعثور على الأشخاص المحاصرين في المناطق الحضرية. وتشارك جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وبولندا وهولندا ويتوقع انضمام دول أخرى.

سيساعد نظام رسم خرائط الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على تحديد مدى الضرر. ويقول مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارسيتش، إن الاتحاد الأوروبي "يشارك سكان بيروت الصدمة والحزن" ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدة إضافية.

وتتجه المساعدات الدولية إلى بيروت، حيث ترسل بولندا فريقًا من حوالي 50 رجل إطفاء، بما في ذلك 39 من رجال الإنقاذ مع 4 كلاب ووحدة إنقاذ كيميائية. كما تتجه طائرة نقل عسكرية يونانية إلى لبنان مع فريق بحث وإنقاذ بمعدات متخصصة، بينما تقول قبرص إنها سترسل المساعدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات مرفا بيروت مرفأ لبنان مجلس الوزراء انفجار مرفا بيروت انفجار المرفأ المصريين

أخبار تهمك

ليفربول يتجه لصفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يومين

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يكشف آخر مستجدات إصابته

منذ نصف ساعة

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ ساعتين

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

منذ حوالي 4 ساعات

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ ساعة

بالأسماء.. فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري

منذ ساعة و 26 دقيقة

ريال مدريد يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

منذ ساعة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروربي يتكاتف لمساعدة بيروت بعد الانفجار المدمر

أستراليا تتبرع بـ 2 مليون دولار لدعم لبنان

ماكرون يستعد للتوجه إلي لبنان لتقديم دعمه لبيروت

قبرص ترسل طائرتي هليكوبتر إلى لبنان

وسائل إعلام لبنانية: مجلس الوزراء يقر إعلان حالة الطوارئ

هولندا ترسل مساعدات إلى لبنان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:12 م

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

06:30 م

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

07:31 م

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

04:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا