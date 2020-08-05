غدا.. بدء التسجيل لحجز الدراجات المدعمة في كفرالشيخ

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:01 م
اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين
عمرو الشامي
قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، انه سيتم إطلاق الرابط الإلكتروني أمام الشباب والمواطنين الراغبين لاقتناء الدراجات الهوائية المطروحة ضمن مبادرة "دراجتك.. صحتك" غدا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر البوابة الإلكترونية والصفحات الرسمية لوزارة الشباب والرياضة  على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المرحلة الثانية من المبادرة التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتتيح الوزارة 1400 دراجة في المرحلة الثانية من المبادرة التي تتضمن عدة مراحل لاحقة تقدم الوزارة خلالها الأعداد المطلوبة من الدراجات الهوائية المدعمة.

وأشار نورالدين، أن الرابط الإلكتروني الذي سيتم طرحه مساء غد، يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالدراجات وآليات السداد بعد القيام بالدخول على الرابط وتسجيل البيانات المطلوبة حيث أن الطريقة الوحيدة للحصول على الدراجات سيكون من خلال الرابط الإلكتروني.

وأكد اللواء جمال نورالدين، أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضيين وتسعى جاهدة إلى المساهمة فى إعداد الشباب بدنيا وفكريا وتزويدهم بالمهارات المختلفة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتأكيد على أهمية استخدام الدراجات فى تحسين اللياقة البدنية والصحية للفرد ودورها كوسيلة إنتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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