نجم الأهلي يكشف آخر مستجدات إصابته

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
كشف ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي آخر مستجدات الإصابة التي تعرض له نهاية الشهر الماضي، خلال مشاركته في آخر مباريات المارد الأحمر الودية.

وكان ياسر إبراهيم قد غادر مباراة الأهلي أمام الجونة في الودية الثانية للمارد الأحمر التي أقيمت على ملعب مختار التتش بسبب الإصابة، بعدما نجح في تسجيل هدف من الخماسية التي سكنت شباك الضيوف.

وقال إبراهيم في تصريحاته لقناة النادي الأهلي :"الآن الأمور تحسنت بشكل كبير للغاية، ودخلت في مرحلة التأهيل بعدما أنهيت مرحلة العلاج الطبيعي".

وأضاف مدافع الأهلي في تصريحاته التلفزيونية :"الآن أنا أتدرب في الجيمانيزيوم من أجل التعافي من الإصابة، واليوم نحن إجازة من التدريبات، ومن الغد قد أبدأ في مرحلة الركض".

وعن أهمية الحالة النفسية للاعبين قال ياسر إبراهيم :"التأهيل النفسي له عامل إيجابي كبير جدًا، ففي الملعب قد يظهر اللاعب 20 أو 30% من مستواه، والباقي يعتمد على حالته الذهية، فاللاعب نفسيا يجب أن يكون مرتاحًا ولا يشغله أي شيء".

يُذكر أن الفحوصات الطبية التي أجراها ياسر إبراهيم على موضع إصابته أظهرت تعرضه لجزع في مفصل الكاحل، مما يتطلب غيابه عن الملاعب لفترة تصل نحو 3 أسابيع.

ويستعد النادي الأهلي في المرحلة الحالية لاستكمال مسابقة الدوري العام التي سيستأنفها بمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

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