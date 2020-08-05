نادي القضاة ينعي المستشار محمد الجندي وزير العدل الأسبق

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:48 م
المستشار محمد الجندي
المستشار محمد الجندي
هدير حمزة
نعي مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ببالغ الحزن والأسى القاضي محمد عبد العزيز الجندي النائب العام ووزير العدل الأسبق.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي بإسم نادي القضاة، في بيان صحفي صادر عن النادي، منذ قليل، قائلا: فقد القضاء شيخًا جليلًا، من أبرز رجال القضاء.

وقال البيان نصا: بسم الله الرحمن الرحيم: (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم.

وتابع السيد في البيان، أن النادي يستذكر بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء منذ تعيينه معاونا للنيابة العامة عام ١٩٥٠ حتى تركه وزارة العدل في ٢٠١١، ليتقلد خلالها العديد من المناصب الهامة، إذ تقلد منصب النائب العام المساعد، والنائب العام لجمهورية مصر العربية من أغسطس ١٩٨٥ إلى يوليو ١٩٨٨، ووزيرا للعدل من ٧ مارس ٢٠١١ إلى ٧ ديسمبر ٢٠١١.

وأضاف البيان، أن "الجندي" مثالا يحتذى به للقاضي المصري، كما توج حياته الحافلة بحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية في عام ٢٠١٨.

واختتم البيان، أن نادي قضاة مصر يتقدم بأحر التعازي لأسرة القاضي الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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وفي سياق أخر، أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، على دعمه الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني في سبيل حفاظه على تأمين البلاد وسلامتها ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.

كما أكد النادي، في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، أن قضاة مصر يعون دقة الظرف ويستوعبون ويقدرون حجم المسئولية ويتفهمون كل ما يجري من مخاطر تحيط بالبلاد، ويثمنون السياسة الحكيمة والمتوازنة التى تدير بها الدولة المصرية جميع الملفات الوطنية المطروحة.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة قائلا: إن القضاة يشددون على أن جموع الشعب المصري يجب أن يصطفوا خلف الوطن وأن يقفوا صفا واحدا مع كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية والدولة المصرية للتصدي لتلك الأزمات والأخطار التي تتعرض لها المنطقة في هذه الظروف الراهنة والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم، مطمئنين آمنين لوجود جيش عظيم رشيد يحمي أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

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