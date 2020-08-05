وفاة المستشار محمد الجندي وزير العدل الأسبق

توفي، اليوم الأربعاء، المستشار محمد عبد العزيز الجندي النائب العام ووزير العدل الأسبق.





وشغل "الجندي"، مناصب قضائية عديدة، منذ بداية تعينه معاونا للنيابة العامة عام ١٩٥٠ حتى تركه وزارة العدل في ٢٠١١، وتقلده خلالها العديد من المناصب الهامة.





وتقلد "الجندي" منصب النائب العام المساعد، والنائب العام لجمهورية مصر العربية من أغسطس ١٩٨٥ إلى يوليو ١٩٨٨، ووزيرا للعدل من ٧ مارس ٢٠١١ إلى ٧ ديسمبر ٢٠١١





وتوجت حياته القضائية بالعديد من الإنجازات الهامة، مثل حصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية في عام ٢٠١٨.





كما يشهد له بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة، قهو مثال يحتذى به للقاضي المصري كما وصفه زملاءه.



