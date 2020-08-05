وفاة المستشار محمد الجندي وزير العدل الأسبق

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:42 م
المستشار محمد الجندي
المستشار محمد الجندي
هدير حمزة
توفي، اليوم الأربعاء، المستشار محمد عبد العزيز الجندي النائب العام ووزير العدل الأسبق.

وشغل "الجندي"، مناصب قضائية عديدة، منذ بداية تعينه معاونا للنيابة العامة عام ١٩٥٠ حتى تركه وزارة العدل في ٢٠١١، وتقلده خلالها العديد من المناصب الهامة.

وتقلد "الجندي" منصب النائب العام المساعد، والنائب العام لجمهورية مصر العربية من أغسطس ١٩٨٥ إلى يوليو ١٩٨٨، ووزيرا للعدل من ٧ مارس ٢٠١١ إلى ٧ ديسمبر ٢٠١١

وتوجت حياته القضائية بالعديد من الإنجازات الهامة، مثل حصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية في عام ٢٠١٨.

كما يشهد له بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة، قهو مثال يحتذى به للقاضي المصري كما وصفه زملاءه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة بوابة الفجر النائب العام المستشار محمد الجندي العدل

أخبار تهمك

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 19 ساعة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ ساعة و 19 دقيقة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يومين

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

منذ ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 11 ساعة

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ ساعة

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ ساعتين

ريال مدريد يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يكشف آخر مستجدات إصابته

منذ نصف ساعة

ليفربول يتجه لصفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين

بالأسماء.. فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

صاحب مشروع إسكان القضاة.. رحيل صامت لـ"ممدوح مرعي" وزير العدل الأسبق

مواطني الإسكندرية يؤدون صلاة الجنازة على "ممدوح مرعي" وزير العدل الأسبق (صور)

برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول ظلم المعلمين وتجاهل حقوقهم المالية

برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول صرف بدلات المعلمين على أساس 2014 وليس 2018

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن الاستهانة بحقوق المعلمين

لحظة أداء النائب العام الجديد ورئيس مجلس الدولة اليمين أمام السيسي (فيديو وصور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:12 م

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

06:30 م

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

07:31 م

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

04:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا