لوشيسكو يُعلن تشكيل الهلال لمواجهة النصر في الدوري السعودي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أعلن رزافان لوشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة النصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

عبدالله المعيوف، محمد البريك،  البليهي، جانغ هيون سو، الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، جوفينكو، بافتيمبي جوميز

وينطلق اللقاء الذي يجمع بين الهلال صاحب المركز الأول في جدول ترتيب برصيد51 نقطة، والنصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل الهلال اللقاء بالطاقم الأبيض، بينما يرتدي النصر الطقم الأزرق الكامل، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل.

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جوميز الهلال النصر الدوري السعودي

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