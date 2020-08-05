الوطنية للانتخابات تستحدث نظاما جديدا لتوزيع القضاة على اللجان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
مع اقتراب انطلاق الجولة الأولى من انتخاب مجلس الشيوخ خارج وداخل جمهورية مصر العربية، استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، نظاما جديدا لتوزيع القضاة على اللجان الفرعية إلكترونيا وإتاحة خدمة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان التى سيتولى الإشراف عليها عبر الموقع الرسمى للهيئة.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد كبير من القضاة بالهيئات والجهات القضائية المختلفة للإشراف على اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع فى الداخل والمحدد له يومى 11 و12 أغسطس.

واستحداث الهيئة الوطنية للانتخابات نظام جديد لتوزيع القضاة على اللجان الكترونيا وإمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابى واللجنة الفرعية التى سيشرف عليها من خلال قيام كل قاض بالدخول على الموقع الرسمى للهيئة وادخال رقمه القومى من واقع بطاقته فى الخانة التى سيتم تخصيصها على الموقع.

وبالنسبة لأمناء اللجان الفرعية من الموظفين الذين سيعاونون رؤساء اللجان فقد تم اخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم تفيد بضرورة التوجه فى الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل باحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة وذلك لاتمام عملية الانتخابات لمجلس الشيوخ سواء فى الداخل والخارج واستحداث افضل النظم لإخراج الانتخابات فى أبهى صورها.

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