حصلت على 89% بالثانوية فحاولت الانتحار.. قصة إنقاذ طالبة المنيا

حاولت طالبة ببندر ملوى جنوب محافظة المنيا، الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث عقب حصولها على 89% بالثانوية العامة، وعدم تحقيق رغبتها بالالتحاق بكلية الطب.





كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد السلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية بسقوط طالبة من الطابق الثالث وإصابتها ببعض الكسور.



