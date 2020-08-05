حصلت على 89% بالثانوية فحاولت الانتحار.. قصة إنقاذ طالبة المنيا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:46 م
أرشيفية
أرشيفية
حاولت طالبة ببندر ملوى جنوب محافظة المنيا، الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث عقب حصولها على 89% بالثانوية العامة، وعدم تحقيق رغبتها بالالتحاق بكلية الطب.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد السلام  مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية بسقوط  طالبة من الطابق الثالث وإصابتها ببعض الكسور.

وعلى الفور انتقل المقدم علاء  جلال رئيس مباحث المديرية لفرع جنوب المحافظة تبين أن طالبة بالثانوية العامة تدعى “م.ف” 18 سنة حاولت الانتحار وألقت بنفسها من الطابق الثالث لحصولها على مجموع 89% وعدم تحقيق رغبتها في الالتحاق بكلية الطب ولكن لازالت علي قيد الحياة ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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