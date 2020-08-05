شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:30 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف
تبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي، إنهاء صفقة إنتقال رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، نهائيا إلى القلعة الحمراء.

تصريحات أحمد شوبير عن مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي
تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي لحسم ملف استمرار رمضان صبحي خلال الأسبوع المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "صبحي سيتضح موقفه حتى يوم الثلاثاء المقبل وهناك رغبة قوية من جانب النادي الأهلي لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي".

وتابع حارس الأهلي السابق: " هناك أنباء عن امكانية تقديم بيراميدز عرض رسمي لمحاولة الحصول على خدمات صبحي".

وأتم شوبير: "كان من الممكن أن يتجاهل الأهلي الأزمة ولن يتحدث أحد ولكن القلعة الحمراء تتعامل باللوائح والقوانين وتدرس الموقف من جميع الاتجاهات".

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